Landesgeologe gibt nach Murenabgängen vorerst grünes Licht für Ortschaften Stadt und Vorderwinkl in Arriach. Bewohner durften wieder in ihre Wohnhäuser zurück.

Zahlreiche Muren sind beim Unwetter in Arriach abgegangen und haben schwere Schäden angerichtet © KK/Privat

Gute Nachrichten gibt es aus der Gemeinde Arriach: Die Bewohner der Ortschaften Voderwinkl und Stadt durften am Mittwoch wieder zurück in ihre Wohnhäuser. Acht Gebäude mussten wegen Murenabgängen am Wochenende evakuiert werden. "Der Landesgeologe hat am Mittwoch die Evakuierung aufgehoben", bestätigt Bürgermeister Gerald Ebner (FPÖ). Die Hänge stehen aber nach wie vor unter genauer Beobachtung und werden von den Einsatzkräften gesichert. "Die Herstellung der Wege steht jetzt im Fokus", sagt Ebner.