Die Bilderkennung mit künstlicher Intelligenz revolutioniert die Diagnostik. Radiologe Thomas Kau erklärt, das bei einem Notfall im Schockraum hilft. KI THema am Ethikltag und am AICI Forum.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Pacheiner

Sie bereiten einen internationalen Kongress für künstliche Intelligenz und Radiologie vor. Was treibt Sie an?

THOMAS KAU: Diese Technologie wird unsere Arbeit als Mediziner in naher Zukunft im Alltag begleiten. Da sollten wir in Kärnten und in der Steiermark vorne mit dabei sein.

Wo wird künstliche Intelligenz (KI) bereits jetzt in der Radiologie eingesetzt?

Die künstliche Intelligenz erreicht gerade die Systeme der jetzigen Gerätegeneration. Dazu lassen wir mit Großgeräteherstellern zu Testzwecken momentan auch Algorithmen einspielen.