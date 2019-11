Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Weichselbraun Helmuth

Bei schwachem Tiefdruckeinfluss wird weiterhin einiges an Feuchtigkeit von Süden herangeführt. In diesem Herbst dominieren einfach ganz klar die Südwetterlagen und das wird auch am Donnerstag so der Fall sein: Aus Süden ziehen wiederholt Wolkenfelder über uns hinweg. Regen ist zwar tagsüber kaum mehr irgendwo dabei, aber die Sonne hat es meist schwer. Einzig entlang der südlichen Landesgrenze kann es vorübergehend einmal unergiebig regnen. "Über vielen Niederungen hält sich nämlich auch teils zäher Nebel oder Hochnebel", weiß der Meteorologe Werner Troger. Die Höchstwerte bleiben bei milden 6 bis 9 Grad mit den höchsten Werten im leicht südföhnigen Rosental.