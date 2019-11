Die Villacherin Bettina Schneider (38) präsentiert am Donnerstag ihren ersten Krimi „In jedem Mann steckt etwas Gutes".

© KK/Pacheiner

Von einer ganz neuen Seite zeigt sich die Villacher Autorin Bettina Schneider. Als Betty Buttersky war sie bisher bekannt für ihre Liebesromane, jetzt wagt sich die 38-Jährige erstmals an einen Krimi. In ihrem neuen Buch „In jedem Mann steckt etwas Gutes“ lässt sie Kommissarin Diana Neumann in Villach ermitteln.