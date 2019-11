Villach will Güterzuglärm entgegenwirken und bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 4. Dezember eine Resolution verabschieden. Frist für Einreichung läuft aber schon Ende November ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Archivfoto) © Weichselbraun

Villach fordert die Einführung einer „Flüstertrasse“: So der Inhalt einer aktuellen Aussendung der Stadt. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) kündigt darin eine Resolution an, die bei der nächsten Gemeinderatsitzung an Verkehrsminister Andreas Reichhardt verabschiedet werden soll. Sie soll den Knoten Villach der Südbahnstrecke für die neue TSI-Noise-Verordnung der EU ins Spiel bringen, die Lärmschutzmaßnahmen gegen Güterverkehr vorsieht.