In der Nacht auf Mittwoch kam es in Villach zu drei Einbrüchen in Geschäftslokale. Der Täter konnte beim letzten Einbruch gestellt werden.

Sujetbild © (c) APA/HELMUT FOHRINGER

Die Serie wirft Rätsel auf. Gleich in drei Villacher Betriebe wurde in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen: in die Fleischerei Hartl in der Ringmauergasse, das Café Stern und die Greisslerei in Völkendorf. Die Einbrüche dürften von einem Täter vollzogen worden sein, der Tathergang deutet darauf hin: In allen Fällen schlug der Täter eine Scheibe ein, verschaffte sich so Zutritt zu den Lokalen, durchsuchte die Räume und hinterließ sie verwüstet. Entwendet wurde kaum etwas.