Abgeschnittene Höfe in Stockenboi "In der Nacht ist die Straße einfach weggebrochen"

In der Ortschaft Unteralm in der Gemeinde Stockenboi sind drei Höfe von der Außenwelt abgeschnitten. Das Bundesheer ist aktuell vor Ort.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Stockenboi ist die Zufahrt zu drei Höfen in Unteralm unterbrochen © KK/Privat

Die Bewohner der Ortschaft Unteralm auf über 1200 Meter Seehöhe sind hart im Nehmen. Widrige Wetterbedingungen sind die Stockenboier gewohnt. "Aber so schlimm wie dieses Mal war es schon lange nicht mehr", erzählt Bärbel Wassermann. Seit Montag ist ihr Hof per Auto nicht mehr erreichbar. "In der Nacht auf Sonntag ist plötzlich ein Teil unserer Hofzufahrt weggebrochen", sagt Wassermann. Rund 30 Meter der Straße wurden verlegt. Aktuell ist das Bundesheer im Einsatz, um sich ein Bild von der Lage zu machen. "Wir sind dabei, die Schadstellen zu besichtigen, um die Zufahrt zu den Höfen so schnell wie möglich wieder herstellen zu können", sagt der Stockenboier Bürgermeister Hans Jörg Kerschbaumer (FPÖ).