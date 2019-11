Kleine Zeitung +

Villach Land Siedlung bedroht: Felsen können nicht gesprengt werden

Gefährliche Situation in Feld am See. Ein Felsen droht abzustürzen. 15 Häuser wurden evakuiert. Zivilschutzalarm bleibt aufrecht. Schule und Kindergarten haben seit Mittwoch wieder den ersten Tag geöffnet.