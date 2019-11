Gefährliche Situation in Feld am See. Ein Felsen droht abzustürzen. 15 Haüser wurden evakuiert. Zivilschutzwarnung bleibt aufrecht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geröll donnerte in Richtung Wohnhäuser © Andreas Jandl

Die gefährliche Situation in der Gemeinde Feld am See hält weiter an. Auf einem Hang konnte ein zwei Kubikmeter großer Felsbrocken entdeckt werden, der von den Wassermassen freigespült wurde und nun eine darunter gelegene Siedlung bedroht. "50 Menschen mussten sofort evakuiert werden", sagt Feuerwehrkommandant Wolfgang Maier.