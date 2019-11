Nass und trüb, wird es heute, Mittwoch, in Villach. Hochwasserlage sollte sich laut Experten aber nicht mehr weiter verschärfen.

© Holzfeind

Auch zur Wochenmitte macht sich immer noch Tiefdruckeinfluss von Süden her bemerkbar. Dabei ist jedoch nur mehr gebietsweise mit etwas Niederschlag zu rechnen. Vor allem im Gebiet östlich von Villach ist noch etwas Regen einzuplanen. "Trotzdem wird sich hier die Lage in Bezug auf Wasserpegel und Hochwasser nicht nochmals verschärfen", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger. Nach Westen hin lockert die Wolkendecke hingegen vermehrt auf. Mit Höchstwerten um 7 Grad etwa in Nötsch im Gailtal ist es relativ mild.