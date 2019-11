Auch die Marktgemeinde Treffen ist von den Regenmassen der vergangenen Tage in Mitleidenschaft gezogen worden. Gerlitzenstraße muss nächste Woche nach Erdrutschen gesperrt werden. Auch Treffnerbach als Problem.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach Erdrutschen müssen die Schäden an der Gerlitzenstraße repariert werden © kk

Auch in der Gemeindetreffen Treffen haben die Wassermassen der vergangenen Tage ihre Spuren hinterlassen. Zwei Erdrutsche zogen die Gerlitzenstraße in Mitleidenschaft. Sie ist derzeit nur eingeschränkt, für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, befahrbar. "In der nächsten Woche sind Reparaturarbeiten geplant. Da muss die Straße vermutlich für mehrere Tage gesperrt werden", sagt Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ).