Diese Mure verlegte die Ferndorfer Straße. Obwohl die Fahrbahn geräumt wurde, bleibt die Sperre aufrecht © kk

Bis auf Weiteres gesperrt bleibt die Ferndorfer Straße (L37), nach einem neuerlichen Erdrutsch im Bereich Ferndorf Ost am Montag.

"Die Straße wurde mittlerweile zwar wieder geräumt, aber es ist noch immer damit zu rechnen, dass etwas nachkommt. Deshalb bleibt die Straße gesperrt.", sagt Ferndorfs Bürgermeister Sepp Haller (SPÖ). Mit einer Freigabe sei erst nach der Beurteilung und Einschätzung durch den Landes-Geologen zu rechnen. Wann das der Fall sein könnte, lass sich derzeit noch nicht genau abschätze. Die Umfahrung ist für PKW über die Fresacher Straße und die Ortschaft Sonnwiesen möglich. Für LKW gibt es ausschließlich die Umleitung über die B100 Drautalbundesstraße. Bereits am Samstag verlegte eine Mure die Ferndorfer Straße in diesem Bereich.