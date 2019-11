In der Gemeinde Feld am See im Bezirk Villach Land wurde Montagfrüh Zivilschutzalarm ausgelöst. Haüser wurden evakuiert. Die Warnung bleibt aufrecht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geröll donnerte in Richtung Wohnhäuser © Andreas Jandl

Vorsichtiges Durchschnaufen im Bezirk Villach Land. Die Nacht verlief den Umständen entsprechend ruhig, es gingen keine weiteren Muren ab. Im Gegendtal herrscht dennoch Gefahr. Hänge drohen abzurutschen, der Zivilschutzalarm in Feld am See bleibt aufrecht. "Landesgeologen kommen und werden die Lage im Laufe des Vormittags neu einschätzen", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Libert Pekoll. Häuser in Arriach und Feld am See bleiben bis zur Entwarnung evakuiert.