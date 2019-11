Das Gegendtal in Villach Land ist von den starken Niederschlägen schwer getroffen. Nach Feld am See musste Montagabend auch in Arriach evakuiert werden.

Der Traktor wurde von einer Mure mitgerissen © Pekoll/KK

Das Gegendtal ist gefordert. Nachdem in Feld am See Zivilschutzalarm ausgelöst wurde, mussten in den Abendstunden auch in Arriach drei Häuser evakuiert werden. Ein Hang droht im Bereich von Klösterle abzurutschen. Wie lange die Bewohner der Häuser fremd untergebracht werden, war Montagabend noch unklar. "Der Landesgeologe wird die Situation untersuchen und einschätzen", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Libert Pekoll. Auch in den Orten Stadt und Vorderwinkel kam es zu Evakuierungen.