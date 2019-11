Muren in Feld am See"Binnen Minuten war die Schlammlawine da"

In der Gemeinde Feld am See wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Schlamm und Geröll verwüsteten Siedlung direkt im Ort. Auch in Hinterrauth wurden Häuser nach Murenabgängen evakuiert.

Muren in Feld am See

Mit Baggern wurde versucht, das Wasser zu lenken, um die Häuser zu sichern. Auch das Zielhaus der Rodelbahn wurde von der Schlammlawine mitgerissen © Jandl

Diesen Wochenbeginn wird man in Feld am See nicht so schnell vergessen. Eine riesige Mure schob sich am Montag kurz vor 5 Uhr in der Früh über mehrere Hundert Meter vom Mirnock Richtung Tal. Laut rumpelnd und viele Tonnen schwer. Bis sie nur wenige Meter oberhalb eines Siedlungsgebietes zum Stillstand kam.