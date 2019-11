Murenabgang in Finkenstein"Ich sah mein Auto und Bäume vorbeischwimmen"

Facebook

Hoja ist froh, dass bei dem Unglück keiner zu Schaden gekommen ist © Raunig

Es war gegen 21 Uhr, als ein lautes, ungewohntes Geräusch die Familie Hoja in ihrem Wohnhaus in Altfinkenstein hochschrecken ließ. "Wir saßen gerade im Wohnzimmer, als es plötzlich laut gerumpelt hat. Als wir aus dem Fenster schauten, standen da die Erdmassen schon bis zu den Fensterbänken. Wir sahen nur noch, wie mein Auto und Bäume an uns vorbei geschwemmt wurden", erzählt Martin Hoja über die bangen Minuten am Sonntagabend. Mithilfe der Feuerwehr konnten sich der 18-Jährige und seine Mutter über eine Leiter beim Hinterfenster in Sicherheit bringen. Die Freundin, die ebenfalls noch im Haus wohnt, war zu diesem Zeitpunkt nicht daheim. "Zum Glück ist niemanden etwas passiert. Zuletzt hat es so ein Unwetter vor 70 Jahren gegeben", weiß Hoja von Erzählungen.