Prekäre Situation am Faaker See: Ein Aufsichtsfischer versank knietief im Schlamm am Ufer des Sees und konnte sich selbstständig nicht mehr befreien.

Das Bild zeigt den Vorfall im Faaker See © KK/Arendt

Karl Gailer, Aufsichtsfischer am Faaker See, wird diese Kontrolltour nicht so schnell vergessen. Montagvormittag versank der Fischer bei einer Wartung knietief im Schlamm am Ufer des Faaker Sees. Er konnte nur mit Hilfe der Wasserrettung befreit werden. Der Vorfall ereignete sich im Bereich des Strandbades Schaffler.