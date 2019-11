In der Gemeinde Feld am See im Bezirk Villach Land wurde Montagfrüh Zivilschutzalarm ausgelöst. Haüser werden evakuiert. Die Straßensperre ist aufgehoben.

Geröll donnerte in Richtung Wohnhäuser © Andreas Jandl

Die Murenabgänge in den Abendstunden des gestrigen Sonntags ließen schlimmeres ahnen. Montagfrüh musste in Feld am See, Bezirk Villach Land, der ganze Ort gesperrt werden. Die Gemeinde löste Zivilschutzalarm aus. Grund sind mehrere Muren, die in den frühen Morgenstunden vom Mirnock aus abgingen und weitere, die anzugehen drohten. Die Bewohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Teilweise mussten Häuser, die vom Murenabgang betroffen sein könnten, allerdings evakuiert werden. Eine Mure löste sich schon beim sogenannten Hoferbach und schlitterte hunderte Meter den Mirnock hinunter und auf eine Wohngegend zu.