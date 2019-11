Gleich mehrere kleine Muren gingen in den Gemeinden Arriach und Feld am See ab. Drei Häuser mussten evakuiert werden.

Sujetbild © KK

Zu Murenabgängen kam es am Sonntagabend in den Gemeinden Arriach und Feld am See im Bezirk Villach Land. In Arriach mussten zwei Häuser und in Feld am See ein Haus evakuiert werden. "Wir können die Gefahr aktuell nicht einschätzen und haben die Bewohner in Sicherheit gebracht", sagt der Bezirksfeuerwehrkommandant von Villach Land, Libert Pekoll. Weitere Muren sind zu erwarten, die Feuerwehren die ganze Nacht im Einsatz.