Gefährlicher hoher Wasserstand © KK

Ausnahmezustand am Faaker See in der Region Villach. Aufgrund der heftigen Niederschläge ist der Wasserpegel des Sees einen Meter höher als im Normalzustand. Das Gewässer ist über die Ufer getreten und verursachte zahlreiche Überschwemmungen. Auch Stege am See sind nicht mehr sichtbar. "Die Region ist im Ausnahmezustand. Wir versuchen das Schlimmste zu verhindern", sagt Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP).