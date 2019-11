In Villach hatten die Feuerwehren eine ruhigere Nacht, aber die Sicherheitsvorkehrungen für mögliche Überflutungen wurden umgesetzt.

In Rosegg wurden umfassende Schutzmaßnahmen ergriffen © kk

Eine eher ruhige Nacht verbrachten die Feuerwehren im Bezir Villach-Land. "Aber wir sind gerüstet, für das was möglicherweise noch kommt", sagt Libert Pekoll, Bezirksfeuerwehrkommandant Villach-Land. Vor allem in den gefährdeten Gebieten wurden Sicherheitsmaßnahmen gesetzt. So orderte die Gemeinde Rosegg 2000 Sandsäcke für Schutzmaßnahmen.