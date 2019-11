Facebook

In der Gaswerkstraße wurde ein Auto zerkratzt © Helmuth Weichselbraun

In der Nacht auf Samstag wurde von einem bisher unbekannten Täter ein in der Gaswerkstraße in Villach abgestellter PKW beschädigt, indem er den Lack an der linken Seite des PKW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.