Sternad fordert eine Klarstellung über die Auslegung des neuen Nichtrauchergesetzes © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Seit 1. November gilt in Lokalen ein Rauchverbot. In Villach darf auch in Adventhütten nicht geraucht werden, in Klagenfurt schon. Kennen Sie sich als Wirtesprecher noch aus?

STEFAN STERNAD: Das verstehe ich nicht einmal als normaler Bürger. Das Gesetz ist unausgereift. Noch mehr stört mich, dass das Ministerium seit Monaten keine klare Auskunft für die Freiflächen-Definition gibt. Generell sehe ich die Sache mit den Adventhütten aber nicht als Problem, sondern als Teil der Lösung. Die Hütten könnten nach der Saison stehen bleiben und analog zur Hotellerie als Rauchmöglichkeit dienen.