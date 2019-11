Facebook

Aus einem Einfamilienhaus wurde Schmuck gestohlen. Sujetbild © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Unbekannte Täter drangen am Freitag zwischen 12 und 21.15 Uhr in ein Einfamilienwohnhaus in Villach-Landskron ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.