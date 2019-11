Ein betrunkener Mann aus dem Gegendtal geriet mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Streit. Er bedrohte die Frau mit einer Eisenstange und einem laufenden Winkelschleifer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewalttätiger Mann wurde vorübergehend festgenommen © KLZ/Weichselbraun

Im Gegendtal, genauer in Arriach, eskalierte am Freitag in der Früh ein Beziehungskonflikt. Ein alkoholisierter 48-jähriger Mann ging auf seine ehemalige Lebensgefährtin los. Er bedrohte sie mit einer Eisenstange und einem laufenden Winkelschleifer. Bei dem Vorfall wurde zum Glück niemand verletzt.