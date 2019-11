Eine Villacherin geriet mit ihrem Pkw in ihrer Heimatstadt auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Wagen eines 33-Jährigen. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt.

Totalschaden an beiden Pkw

Die Verletzten wurden ins LKH Villach gebracht © KLZ/Rehfeld

Eine 32-jährige Autofahrerin aus Villach geriet am Freitagvormittag in ihrem Wohnort mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr genau in diesem Moment ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land entgegen. Er konnte einen frontalen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.