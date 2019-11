Facebook

© Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Vor dem nächsten Mittelmeertief beruhigt sich am Samstag das Wetter leicht. Somit sind im Tagesverlauf sogar ein paar sonnige Auflockerungen möglich und es ist vorerst zumeist auch trocken. Überwiegend sind jedoch die Wolken dichter und später am Tag steigt dann vom Süden her das Regen- und Schneeschauerrisiko wieder langsam an. "Nützen Sie daher vor allem den etwas freundlicheren Vormittag für etwaige Vorhaben in der Natur", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind so richtig herbstlich und erreichen in den Nachmittagsstunden in den Niederungen bis nahe +8 Grad.