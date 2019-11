Bei einem Verkehrsunfall in der Maria Gailer Straße in Villach wurden Freitagvormittag zwei Personen verletzt. Durch den Unfall war die erste Fahrspur für den Verkehr stadtauswärts gesperrt.

Die Feuerwehrleute mussten Betriebsmittel binden © Hauptfeuerwache Villach

Die Hauptfeuerwache Villach und die Feuerwehr Perau wurden am Freitag gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Maria Gailer Straße gerufen. Zwei Fahrzeuge waren auf der regennassen Fahrbahn frontal zusammengestoßen, wobei ein Fahrzeug im Grünstreifen am Straßenrand zum Stillstand kam. Die beiden Verletzten wurden beim Eintreffen der Feuerwehr bereits von der Rettung versorgt.