Die Familie Zluga-Wurmitzer feierte zehn Jahre Europsar in Wernberg. Mit Produzenten, Freunden und Kunden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Geschäft von Helmut, Julia, Andreas und Jutta Zluga-Wurmitzer wird Wert auf frische und regionale Produkte gelegt © (c) Helmuth Weichselbraun (priv)

In Wernberg wurde groß gefeiert. Der von der Familie Zluga-Wurmitzer geführte Eurospar wurde zehn Jahre alt. Unter den Gratulanten waren viele Produzenten mit ihren Köstlichkeiten: wie Zotter Schokoladen, das Kloster Wernberg, Amlacher Nudel, Haubenberger, Gratl Weine und Kaslabn. Es freuten sich Jutta, Helmut, Julia und Andreas Zluga-Wurmitzer. Die Familie ist übrigens bereits in dritter Generation und seit mehr als 60 Jahren Nahversorger in Wernberg.