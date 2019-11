Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ö3-Moderator Andi Knoll hilft beim Aufbau der Bühne auf dem Rathausplatz © Jandl

Die "Stadt im Licht" lautet das Motto des Villacher Advents, der am heutigen Freitagabend (18.30 Uhr) trotz Schlechtwetterprognose feierlich eröffnet wird. Noch sind ein paar Handgriffe zu tun. Und dafür hat man in den Vormittagsstunden einen prominenten Helfer in die Stadt geholt. Ö3-Moderator Andi Knoll packt an. Er hilft beim Aufbau der Bühne und der Tontechnik auf dem Rathausplatz, hängt Sterne auf den Weihnachtsbaum auf dem Hans-Gasser-Platz, röstet Mandeln auf dem Hauptplatz, hilft beim Einräumen der Standln und verkostet Glühwein.