Von der einstigen Therme (Foto links) ist nicht mehr viel übrig; der tonnenschwere Abfall muss teils gesondert entsorgt © KLZ/Weichselbraun

Mit Hochdruck arbeitet der türkisblaue Langarmbagger am Areal der Therme in Bad Bleiberg und schlichtet lautstark tonnenweise Abfall in die roten Container. Von Badekassa, Sauna und Restaurant ist nichts mehr übrig, das weiß verflieste Betonbecken steht als nächstes auf der Abrissliste. „Die Bauarbeiten sind im Zeitplan, wenn das Wetter mitspielt, werden wir vor Weihnachten fertig sein“, sagt Bürgermeister Christian Hecher (ULB). Dass die Therme als Ruine endet, erfüllt ihn mit Wehmut. Lange habe das Hochtal dafür gekämpft, dass der Betrieb in der 1967 von Pionieren erbauten Therme weitergehe. Kaum vorstellbar, dass sich im Becken vor ihm in Glanzzeiten 70.000 Gäste im Jahr tummelten. „Es ist traurig, wir hätten lieber eine Therme als eine Wiese. Wir hatten zwar immer wieder Investoren an der Angel, die aber mehr versprochen haben, als sie halten konnten“, bedauert Hecher.