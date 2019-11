Nach den Bränden bei zwei Villacher Betrieben steht der Tatverdächtige auch in Zusammenhang mit weiteren Brandstiftungen im Großraum Villach.

So brannte es bei Reifen Lamprecht in Villach am 10. Oktober © kk

Jener 18-jährige Mann aus dem Bezirk Villach-Land, der die Brandstiftungen bei Reifen Lamprecht und Möbelix in Villach gestanden hat, soll auch in weiteren Fällen seine Hände im Spiel gehabt haben. "Der Mann gestand sechs weitere Brandstiftungen im Großraum Villach. Ob er damit in Zusammenhang steht, wird derzeit geprüft", sagt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Um welche Brände es sich dabei handelt, wurde nicht bekannt gegeben.