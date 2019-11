Facebook

Ö3-Moderator Andi Knoll packt am Freitag beim Villacher Advent an. Am Abend präsentiert er den Hans-Gans-Gasser-Platz als Schauplatz für das Ö3-Weihnachtswunder © (c) ORF (Wolfgang Pfleger)

In ganz Österreich laufen in diesen Tagen die letzten Vorbereitungen für die stimmungsvollen „Weihnachtsvorboten“, die Christkindl- und Adventmärkte. Im Zuge dessen taucht Ö3-Moderator Andi Knoll am Freitag, 15. November von 9 bis 12 Uhr, in Villach stellvertretend fürs ganze Land live auf Sendung in diese Welt der Vorweihnachtsstimmung ein. Knoll packt am Vormittag in der Villacher Innenstadt überall da an, wo noch der letzte Schliff fehlt – von den Standln über die Lichtdekoration bis zu den Weihnachtsbäumen.