Villacher Frauenbande„Sie haben der Mutti alles genommen“

Der Prozess gegen die Villacher Frauenbande beginnt am Dienstag. Erstmals schildert eine Tochter der Ermordeten, was die Hinterbliebenen durchmachen mussten und wie ihre Mutter manipuliert wurde.

Anwalt Ferdinand Lanker vertritt die Tochter, die anonym bleiben will © KLZ/Markus Traussnig

Am Dienstag beginnt der Prozess gegen die Villacher Frauenbande. „Doch eigentlich gibt es keine gerechte Strafe für das, was meiner Mutter angetan wurde.“ Das sagt eine Tochter des Mordopfers: Die 72-jährige Pensionistin aus Villach wurde im Vorjahr tot neben ihrem Bett aufgefunden - ermordet, wie sich später her-ausstellen sollte. Nach langem Zögern hat sich eine der zwei Töchter der Frau entschlossen, ihr Schweigen zu brechen: Auch um andere Menschen zu sensibilisieren und um aufzuzeigen, was Hinterbliebene von Verbrechensopfern durchmachen.