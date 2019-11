Ein 40-Jähriger musste sich am Donnerstag in Klagenfurt wegen versuchten sexuellen Missbrauchs von Unmündigen verantworten. Der Mann bekannte sich nicht schuldig. Sein Anwalt meldete Nichtigkeitsbeschwerde an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht nicht geständig (Sujetbild) © APA/Hochmuth

Ein Kärntner musste sich am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt vor einem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Gernot Kugi verantworten. Dem 40-jährigen Mann wurde zur Last gelegt, im August am Silbersee in Villach mit einem siebenjährigen Mädchen auf die Toilette gegangen zu sein. Dort wollte er sich laut Anklage an ihr vergehen. Staatsanwältin Nicola Trinker beantragte die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.