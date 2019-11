Cheri Erstes Café für Manga-Fans eröffnet in Villach

Im Café "Cheri" in der Lederergasse in Villach servieren Melissa und Claudia Egger ab Montag Getränke und hausgemachte Torten im Mangakostüm.

Melissa und Claudia Egger vor ihrem Café „Cheri“ © Holzfeind

Melissa Egger ist ein Anime- und Manga-Fan durch und durch. Die Liebe zu den japanischen Animationsfilmen und Comics will sie nun mit anderen teilen. In der Lederergasse - gegenüber von Thalia - eröffnet sie am Montag, 18. November, den Anime und Manga-Shop „Cheri“ mit Café. Dort serviert die gelernte Konditorin und Bäckerin künftig gemeinsam mit ihrer Mutter Claudia (45) hausgemachte Torten oder kleine Imbisse wie Frühlingsrollen mit Reisbällchen – und das im Original-Mangakostüm. „Ich habe als Kind schon gerne Animationsfilme geschaut, mein erster war Chihiros Reise ins Zauberland. Da es in Villach noch kein Café dieser Art gibt, habe ich mich jetzt selbstständig gemacht“, begründet die junge Unternehmerin ihre Entscheidung. Monatliche Treffen für Manga-Fans sind geplant, im Shop können Sonderfiguren, Manga-Comics und Kostüme erworben werden.