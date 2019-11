Facebook

Gegen den Veldener wurden ein Wegweisungs- und ein Betretungsverbot ausgesprochen © Weichselbraun

In Velden eskalierte Mittwochvormittag ein Familienstreit. Gegen 11 Uhr gerieten in einem Wohnhaus eine 57-jährige Frau und ihr 20-jähriger, arbeitsloser Sohn in Streit. Im Zuge des Streits drückte der Mann seine Mutter mehrmals gegen einen Türstock und forderte von ihr 100 Euro. Der Mann versperrte die Eingangstüre und hinderte seine Mutter daran, das Haus über die Terrassentür zu verlassen. Der 57-Jährigen gelang es, die im Nachbarhaus befindliche Tochter zu Hilfe zu rufen. Erst als diese erschien, konnte die Frau das Haus verlassen.