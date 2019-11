Facebook

© Andreas Jandl

Für Gesprächsstoff sorgt ein geplantes Bauprojekt am Faaker See. Ein steirischer Bauträger will in Egg eine Wohnanlage in bester Lage errichten. Direkt oberhalb des freien Seezugangs der Stadt Villach, mit zwei Baukörpern für 24 Wohnungen und einer Tiefgarage mit 53 Stellplätzen. Vorgesehen sind Erdgeschoß, 1. Stock und darüber eine Etage mit Penthouse-Charakter. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 35 und 100 Quadratmeter. „Die Baukörper sind so voneinander getrennt, dass die Sicht zum See auch von der Straße aus gewahrt bleibt“, sagt Fritz Gande, Geschäftsführer der SOB Bauträger GmbH, die vor ein paar Jahren die Wohnanlage „Seeleben“ in Faak umgesetzt hat. In Egg hofft Gande auf einen Baustart im Frühjahr 2020.