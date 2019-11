Vier Projekte"Street Art"-Offensive: Vier Fassaden in der Stadt werden bunt

Facebook

Positiv-Beispiel: Die Juno in der Marksgasse hat als Projekt ein wunderbares Street-Art-Kunstwerk geschaffen © KK/Stadt Villach Höher

Auf vier Fassaden in der Stadt Villach soll künftig Farbe Einzug halten. Sie werden mit dem Einverständnis der jeweiligen Eigentümer künstlerisch in „Street Art“-Manier bemalt: Die Khevenhüllerschule, je eine Hauswand in der Widmann- und in der Gerbergasse sowie der riesige Turm der Kläranlage stehen ab sofort für die neue, bunte Kunstform zur Verfügung.