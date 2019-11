Facebook

Mit Sandsäcken werden die Bäche gesichert © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Die anhaltenden heftigen Regen- und Schneefälle beschäftigen die Feuerwehren in der Region Villach. Am Mittwochvormittag musste die Freiwillige Feuerwehr St. Niklas ausrücken. "Am Türkeiweg in St. Niklas ist ein Bach über die Ufer getreten, der mit Sandsäcken gesichert wurde", sagt Andreas Stroitz, Bezirksfeuerwehrkommandant in Villach-Stadt.