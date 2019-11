Villach Am Dobratsch wird ein halber Meter Schnee erwartet

Von Mittwoch bis Donnerstag sind in ganz Kärnten starke Schneefälle prophezeit. Rodelhügel am Dobratsch wurde schon vorpräpariert.

Am Dobratsch wurde vor wenigen Tagn schon die Rodelpiste vorpräpariert © KK/Prívat

Der Winter streckt seine Vorboten voraus. "Es fängt schon leicht zu schneien an", vermeldet Rosstratten- und Gipfelhaus-Wirt Johannes Staudacher am Dienstagvormittag vom Dobratsch. Der Schneefall wird laut Wetterexperte Reinhard Prugger noch heftiger und bis Donnerstag andauern. "Am Dobratsch sind bis zu einem halben Meter Schnee drinnen", prophezeit der Wetterexperte. In den Tallagen in Villach werde es vermutlich nur über Nacht kurz angezuckert sein. "Dort gibt es mehrheitlich Plusgrade", sagt Prugger.