Falstaff-Voting Villacher Betrieb ist beliebteste Bäckerei Kärntens

Die Bäckerei Berger aus Villach holte sich beim Falstaff-Voting zum zweiten Mal den Sieg. Der zweite Platz ging an die Konditorei Stocklauser in Weitensfeld, der dritte an die Bäckerei Wienerroither in Pörtschach.