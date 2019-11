Als zwei Polizisten einen offenbar betrunkenen Mann am Montagabend daran hindern wollten, in sein Auto zu steigen, setze dieser sich vehement zur Wehr.

Am frühen Montagabend gegen 18.44 Uhr wurde die Polizei in Auen von Anrainern informiert, dass ein 50-jähriger Villacher in alkoholisiertem Zustand mit seinem Auto wegfahren wollte, welches vor seinem Wohnhaus in Villach abgestellt war. Nachdem er von eingetroffenen Polizeibeamten einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen wurde, begann er, die einschreitenden Polizeibeamten zu beschimpfen und aggressiv vorzugehen.