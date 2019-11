Senecura wird neues Pflegeheim in Villach Vassach betreiben. Am Montag erfolgte der Spatenstich.

Robert Rauter, MR-Bau Baumeister Arnold Moser Bettina Kreuzer, Hausleitung SeneCura Pflegezentrum Villach, Prettner, Gerda Sandriesser, Vizebürgermeisterin Villach Anton Kellner, Direktor Senecura (von links) beim Spatenstich © mmg-design/SeneCura

150 Heimbewohner sollen im geplanten Pflegeheim in Villach Vassach Platz finden. Am Montag erfolgte der Spatenstich für das Projekt, das die Einrichtung Senecura betreiben wird. „Für jeden Betroffenen die für ihn richtige Pflege auf höchstem Niveau - das ist die oberste Prämisse, nach der sich die Pflegepolitik in Kärnten ausrichtet“, sagte Gesundheitsreferentin, Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner (SPÖ).