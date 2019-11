Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geschäftsführer Heinz Gossmann (4. von links) mit SsangYong-Team © Kulmer

Ab sofort gibt das Autohaus Lindner in Villach auch mit dem Autoproduzenten Ssangyong Gas. „Wir sehen hier die Chance, ein neues Kundensegment zu erschließen“, sagt Heinz Gossmann, seit April Geschäftsführer der Autohaus Lindner Gmbh, die pro Jahr 430 Neufahrzeuge der Marke Skoda und 270 Gebrauchtwagen verkauft. „Außerdem leisten wir rund 12.000 Werkstattstunden“, so Gossmann. Mit den Modellen des koreanischen Neuzugangs will man sich verstärkt im Allrad-Segment festsetzen.