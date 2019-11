Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ulrike und Bernhard Plasounig mit Bruder Werner Plasounig und Bezirksobmann Hannes Kandolf (von links) bei den Feierlichkeiten © (c) Daniel Raunig

Auf alten Bildern ist sie noch zu sehen: die genietete bogenförmige Villacher Stadtbrücke. Einer, der weiß, wo die Tonnen an Stahl nach dem Ausdienen der Brücke hinverschwunden sind, ist der Villacher Kfz-Werkstätten-Chef Bernhard Plasounig: „Mein Vater hat die Stahlkonstruktion in den 60ern abgetragen und verschrottet“, weiß der WKO-Bezirksobmann. Mittlerweile sind einige Jahrzehnte vergangenen, am Freitag feierte der Familienbetrieb sein 100-Jahr-Jubiläum am Standort in der Heidenfeldstraße.