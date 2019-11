Facebook

Lamis, Adnan und Mohammad Khalili (von links) im neuen Geschäft © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

In den vergangenen Wochen wurde in der Postgasse 8 in Villach fleißig geschraubt und gebohrt. Am heutigen Montag haben Adnan und Lamis Al Khalili ihr kleines, aber feines Geschäft eröffnet. Die beiden Syrer, die mit der Flüchtlingswelle 2015 nach Österreich gekommen sind und mit ihren Söhnen seit drei Jahren in Villach leben, bieten eine Reise in den Orient. Neben erlesen Kaffeesorten gibt es auch jede Menge süße Köstlichkeiten. Eine Besonderheit ist der auf heißem Sand erwärmte Kaffee, der auch zum Mitnehmen angeboten wird.