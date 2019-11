Kurioser Verkehrsunfall beim Einkaufscenter Atrio in Villach. Aus unbekannter Ursache kam eine ältere PKW-Lenkerin von der Straße ab und landete in einem Teich.

Die Feuerwehr barg den Pkw aus dem Teich © Hauptfeuerwache Villach

Vor dem Einkaufscenter Atrio in Villach kam es am heutigen Montag zu einem kuriosen Verkehrsunfall. Aus noch unbekannter Ursache kam eine PKW-Lenkerin bei der Ausfahrt von der Straße ab und landete in einem dort angelegten Dekorationsteich.