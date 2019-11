Facebook

Prinzessin Hannah I., Hannah Widnig und Prinz Fidelius LXV., Roland Augustin führen den Villacher Fasching an © KLZ/Scharf

Am heutigen Samstag um 10 Uhr war es soweit. Das neue Villacher Prinzenpaar trat in der Draustadt erstmals vor die Presse. Die Prinzessin der kommenden Faschingssaison wird Hannah I., Hannah Widnig, sein. Als Tochter von Finkensteins Tourismusobfrau Michaela Widnig ist sie den Umgang mit Menschen seit jeher gewöhnt. Hannah I. arbeitet als Juniorchefin im elterlichen Betrieb, den Naturel Hotels & Resorts (Hoteldörfer Seeleitn und Schönleitn am Faaker See). Ihre Hobbies sind Wintersport, vor allem Ski- und Snowboardfahren. Zudem ist sie glühende Anhängerin des EC Panaceo VSV. Man höre und staune: "Prinzessin Hannah ist noch ledig", teilt der Villacher Fasching mit.