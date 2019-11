Unbekannte Täter brachen in ein vor einem Villacher Hotel abgestellten Auto ein und erbeuteten mehrere Hundert Euro.

Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Donnerstag die Seitenscheibe eines Kastenwagens ein. Der Wagen war auf einem Parkplatz vor einem Hotel in Villach abgestellt. Die unbekannten Täter durchsuchten die Fahrerkabine und stahlen Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro.